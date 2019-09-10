0553 313 94 23

Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Gebze Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 26 ton elektronik atık, 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

10 Eylül 2019 Salı 11:45
Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Gebze Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 26 ton elektronik atık, 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesi elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Yürütülen proje kapsamında vatandaşlar, elektronik ve pil atıklarını, birçok noktada oluşturulan elektronik atık kutusuna atarak geri dönüşüme katkıda bulunuyor. Bu sayede tonlarca atık, doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmış oldu. Yürütülen proje kapsamında 26 ton elektronik atık ve 24 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.


Daha sağlıklı bir gelecek için geri dönüşümün önemine değinen yetkililer, “Geri dönüşüme kazandırılan her bir atık, daha sağlıklı bir gelecek demek. Biz tüm vatandaşları bu konuda daha da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen atıklarınızı belirli noktalara bırakılan atık kutularına bırakın. Unutmayın ki elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış piller çöp değildir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lojistik sektörüne çevre eğitimi için Avrupa Birliği Projesi desteğİ
    1. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    2. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    3. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    4. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    5. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    6. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    8. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    9. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    10. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    11. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    12. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    13. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    14. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    15. U-14 Ligi’nde 4. hafta sona erdi
    16. Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar..
    17. Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor
    18. Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme..
    19. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    20. "Yeni bir dijital bağımlı nesil..
    21. Erciyes Teknopark yazılım firmaları..
    22. Çankaya’nın kreşlerinde yeni dönem..
    23. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet..
    24. Tepkiye neden olan tabela indirildi
    25. Bursa’da tarihe ışık tutacak büyük..
    26. Türkiye’nin Çiçek Bahçesi Isparta’da..
    27. Ağustos’ta en fazla reel getiri külçe..
    28. Talas’tan Ardıç’a hizmet çıkarması
    29. Çankaya’dan çevre atağı
    30. "Kentsel dönüşüm hasta etmesin"
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!