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Yerel

Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantina altına alındı

Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak'ta yaşayan 20 kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle, söz konusu sokak karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:05:00 -
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantina altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gebze Gaziler Mahallesi, 1788 Sokak'ta yaşayan 20 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 20 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Aynı sokakta yaşayan şahısların testlerinin pozitif çıkması sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1888 Sokak 7 gün sürecek karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenebilmesi için alınan karar sonucu sokak girişlerine uyarılar asılarak demir bariyerler ile sokak girişleri kapatıldı.

Alınan karar sonrasında polis ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. 7 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları; Kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gebze Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

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