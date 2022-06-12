Gebze Teknik Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için istenilen belgeler:

1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)

2) Özgeçmiş

3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri (Aslı veya onaylı kopyası) ya da (e-Devlet kabul edilir)

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı, Muaf Adaylar İçin ise Hizmet Belgesi

5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası veya e-Devlet kabul edilir)

7) Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı kopyası veya e-Devlet kabul edilir)

8) Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı kopyası veya e-Devlet kabul edilir)

9) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı

10) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kabul edilir)

11) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir)

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için istenilen belgeler:

1) Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)

2) Özgeçmiş

3) Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri (Aslı veya onaylı sureti ) ya da (e-Devlet kabul edilir)

4) Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı, Muaf Adaylar İçin ise Hizmet Belgesi

5) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6) Lisans Not Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası veya e-Devlet kabul edilir)

7) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı

8) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kabul edilir)

9) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet kabul edilir)

10) İlan niteliğinde özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler

11) Tecrübe belgesi istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Aslı veya onaylı sureti) (e-Devlet kabul edilir)

SINAV TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi 28.06.2022 (Mesai Bitimine kadar)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 05.07.2022

Giriş Sınavı Tarihi 20.07.2022

Sonuç Açıklama İlan Tarihi 27.07.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://www.gtu.edu.tr

Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI

Mühendislik Fakültesi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Gebze/KOCAELİ (0262) 605 26 45

İşletme Fakültesi Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü - İşletme Fakültesi Dekanlığı Gebze/KOCAELİ (0262) 605 14 08

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü- Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze/KOCAELİ (0262) 605 26 10

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