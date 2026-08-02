Gebze İHL mezunları buluştu! İmam Hatiplilerden Gazze için dua

Hasbihal edilen, eski günlerin tekrar canlandırıldığı buluşmada, millet ve ümmete dair meseleler istişare edildi. Eğitimlerinde büyük katkısı bulunan ve ahirete intikal etmiş hocaları için dualar eden mezunlar, hala hayatta olan değerli hocalarını da hayır ile yad etti. Kur'an tilaveti, ilahiler ile şenlenen buluşmada tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasındaki bütün mazlumlar için el açılıp dualar edildi. Zalim siyonist rejimin lanetlendiği etkinlikte, Müslüman aleminin barış ve selameti için niyazda bulunuldu.

İmam Hatip ruhu güçleniyor

Gebze Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Başkanı ve aynı zamanda Gebze İHL mezunlarından olan Fazlı Yağmur buluşmada yaptığı konuşmada, "Bu güzel etkinliğimiz gayet verimli, keyifli ve olumlu geçti. İmam Hatip ruhunu canlı tutmak ve yeni nesle örnek olmak maksadıyla düzenlediğimiz bu buluşmaları, daha geniş katılımlara ulaşarak sürdürmek gayretindeyiz. Bugün burada bulunan, fikir, görüş ve düşünceleriyle ilmi, dini, siyasi konularda bizlere katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlik, bir dahaki buluşmada görüşmek dilekleri ve helalleşme ile son buldu.