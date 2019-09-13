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Gebze Fatih Tren İstasyonuna 150 araçlık otopark inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Fatih Tren İstasyonuna 150 araçlık otopark inşa ediyor.

13 Eylül 2019 Cuma 10:14
Gebze Fatih Tren İstasyonuna 150 araçlık otopark inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Fatih Tren İstasyonuna 150 araçlık otopark inşa ediyor.


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımını rahatlatacak çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda 2019 yılı Mart ayında açılan Gebze - Halkalı Marmaray hattı üzerindeki Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına vatandaşların D-100 yan yollarından ve diğer noktalardan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bağlantı yolları inşa edildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı bağlantı yolları çalışması sonrasında, Gebze Fatih Tren İstasyonuna gelen vatandaşların,araçlarını park edebileceği 150 araçlık otopark yapıyor.


4 bin 500 metrekarelik otopark


Gebze Fatih İstasyon bağlantı yolunu hızlı bir şekilde bitiren Büyükşehir Belediyesi, akabinde istasyonu kullanacak araçlar için otopark inşa ediyor. 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan otoparkta bin 500 ton asfalt kullanıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri şuanda otoparkın kaldırım ve yağmursuyu gider ızgara imalatlarını gerçekleştiriyor.


Toplu taşıma araçları için durak inşa edildi


Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, otoparkın giriş kısmına toplu taşıma araçlarını kullanarak istasyona gelmek isteyen vatandaşlar için durak inşa edildi. Gebze Fatih Tren İstasyonuna toplu taşıma araçları ile gelmek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi 440, 490, 515, 525, 525S ve 560 hat numaralı Ulaşım Park araçlarını kullanarak ulaşabiliyor. Ayrıca Gebze Fatih Tren İstasyonuna 558, 559 ve 561 numaralı özel halk otobüsü hatları ile gidile biliniyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:14
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