Gebze Belediyesi’nden üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilere 12 bin TL destek

Gebze Belediyesi, 2026 yılında üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilere yönelik 12 bin TL’lik eğitim desteği için başvuruları başlattı. Gençlerin üniversite hayatlarının ilk adımında yanlarında olmayı ve eğitim giderlerine katkı sunmayı amaçlayan destekten, başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler yararlanabilecek.

Yüzde 20 Artırıldı

Eğitim desteğinin tutarı, Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararla 12 bin TL olarak belirlendi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 10 bin TL eğitim desteği verilmesine ilişkin teklif meclis gündemine taşınırken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tutarın yüzde 20 artırılmasını önerdi.

Başkan Büyükgöz, önerisini, “Gelin bunu yüzde 20 artırarak gençlerimize bir jest yapalım” sözleriyle dile getirdi. Teklif, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilirken, 2026 yılında üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği 12 bin TL’ye yükseltildi.

Başvuru Şartları

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencinin ve velisinin son 6 ay içerisinde Gebze ilçesinde ikamet etmiş olması gerekiyor.

Başvuru için öğrencinin 2026 yılında Türkiye sınırları içerisindeki bir devlet üniversitesinin lisans bölümüne ilk defa yerleşmiş olması veya bir vakıf üniversitesinin lisans bölümüne en az yüzde 75 burslu olarak yerleşmesi şartı aranıyor.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşen öğrenciler ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş yoluyla üniversiteye yerleşen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında bildirilecek IBAN numarasının da öğrencinin velisi adına kayıtlı olması gerekiyor.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Eğitim desteğine başvuracak öğrencilerin, başvuru sırasında şu belgeleri ibraz etmesi gerekiyor:

ÖSYM-YKS Sınav Sonuç Belgesi (başarı sıralamasının yer aldığı belge)

ÖSYM-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (üniversiteye yerleşildiğini gösteren belge)

Öğrenci Belgesi (e-Devlet veya okuldan alınan)

Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan)

Belirlenen tüm şartları sağlayan öğrenciler, 12 bin TL tutarındaki eğitim yardımından yararlanabilecek.

Gençlerin Eğitim Hayatına Katkı Sürüyor

Gebze Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunan çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Üniversiteye yeni başlayacak gençlerin yanında olmayı önemseyen belediye, sağlanacak eğitim desteğiyle öğrencilerin ve ailelerinin üniversiteye geçiş sürecindeki ekonomik yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi hedefliyor.

2026 yılında üniversiteyi ilk defa kazanan ve başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, Gebze Belediyesi’nin 12 bin TL’lik eğitim desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek.

Başkan Büyükgöz Gebze’nin YKS şampiyonlarını ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de eğitim gören ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 1000’e girme başarısı gösteren öğrencileri Gebze Belediyesi’nde ağırladı. Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, gençleri tek tek tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.

Güzide Gençlik Merkezi’nden Büyük Başarı

Gebze Belediyesinin eski adliye binasını restore ederek gençlerin hizmetine sunduğu Güzide Gençlik Merkezi de YKS’de elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Güzide Gençlik Merkezi öğrencilerinden Zehra Nihal Özger, eşit ağırlık puan türünde Türkiye ilk 500’e girerken, Ömer Talha Aykaç ise sayısal puan türünde Türkiye ilk 600’e girerek önemli bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, “Bu başarılarla birlikte Güzide Gençlik Merkezimiz de kendini kanıtlamış oldu” ifadelerini kullandı.

“Sevdiğiniz İşin En İyisi Olmaya Gayret Edin”

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, üniversite hayatının yeni başlangıçların kapısını aralayacağını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün elde ettiğiniz başarı, uzun yıllar süren emeğinizin karşılığıdır. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edin. Hayatta hangi mesleği seçerseniz seçin, sevdiğiniz işi yapın ve yaptığınız işin en iyisi olmaya gayret edin. Bilginizi, birikiminizi ve emeğinizi ülkemizin ve milletimizin geleceği için kullanacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim en büyük umudumuz ve en değerli yatırımımızsınız.”

Gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hizmet veren Güzide Gençlik Merkezi; akademik destek programlarının yanı sıra robotik ve yazılım atölyeleri, XR laboratuvarı, Teknofest çalışma alanı, sanat atölyeleri, kütüphane, podcast stüdyosu, spor alanları ve rehberlik hizmetleriyle gençlere çok yönlü gelişim imkânı sunmaya devam ediyor.

Program, öğrenciler ve aileleriyle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.