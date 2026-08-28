Gebze Belediyesi halka açık sergiye dönüştürecek: Osmanlı dönemine ait 172 mezar taşına koruma

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik ilçe genelinde çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, ilçenin farklı noktalarında bulunan Osmanlı dönemine ait 172 tarihi mezar taşı, Gebze Merkez Mezarlığı içerisindeki 72 ada 3 parsele getirildi. Lazer taraması yapılıp fotoğraflanan taşların üzerindeki Osmanlıca kitabeler günümüz Türkçesine çevrilerek her biri için ayrı envanter hazırlandı.

Taşların bulunduğu bu parselin, yapılacak peyzaj düzenlemesi ve çevre duvarı inşasının ardından halka açık bir sergi alanına dönüştürülmesi planlanıyor.

RESTORASYON VE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçedeki diğer tarihi yapılara yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce Tarihi Su Sarnıcı ve Tarihi Su Dolabı'nın restorasyonunun tamamlandığı, Tarihi Çarşı Hamamı'nda ise yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Eskihisar Kalesi'nin çevre düzenlemesi tamamlanırken, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin arkasında bulunan alanın da kamulaştırılarak kamuya kazandırıldığı bildirildi.

Öte yandan, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen "Gebze'yi Seviyorum, Kentimi Geziyorum" projesiyle, gençlerin uzmanlar eşliğinde kentteki tarihi ve kültürel mekanları inceleyerek bilgi aldığı kaydedildi.