Gebelikte kahve içmek zararlı mı?

Türk kahvesinin bir fincanında 60 mg kafein bulunduğuna dikkat çeken Diyetisyen Perihan Çiçek, fazla kafeinin zararlarını şöyle özetliyor: “Yapılan araştırmalar hamilelik sırasında günde 300-400 mg'dan daha az alınan kafeinin anne adayı ve bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Fazlasının ise düşüğe dahi neden olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle hamile olmanız kahve içmekten tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmez. Eğer anne adayı Türk kahvesi tiryakisi ise günde 1-2 fincan kahve kullanabilir.”

HAMİLELİKTE İDEAL BESLENME LİSTESİ NASIL OLMALIDIR?

Hamilelikte artan ihtiyaçlara göre beslenme düzeninin de değişeceğini söyleyen Çiçek, ideal bir beslenme listesinde şunların olması gerektiğini vurguluyor:

Tahıl grubundan (ekmek, makarna, bulgur); posa, B grubu vitaminler ve kalsiyum ihtiyacı için önemlidir.

Et, kuru baklagiller, yumurta ve peynir; protein, B12 vitamini, selenyum, çinko, demir içeriği açısından önemlidir.

Balık; omega 3, D ve A vitamini, selenyum, iyot ve fosfor açısından önemlidir.

Süt, yoğurt ve ayran kalsiyum kaynağıdır.

Ceviz, badem, kuru baklagiller, tahıl ürünleri; folik asit açısından zengindir.

Kırmızı et, kuru baklagiller, kabuklu yemişler demir açısından değerlidir.