Gazze'yi destekleyen şehid ailelerine IŞİD'çi diyen sahtekar Fatih ne yüzle mehmetçik duyarı kasıyor?

Geçtiğimiz haftalarda Ankara ve İstanbul'da Gazze'ye destek mitingleri düzenlenmişti. Mitingler büyük organizasyonlar şeklinde değil, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu topluluklar şeklinde düzenlenmişti. Aralarında şehit yakınlarının da olduğu teyze-amca güruhuna mehmetçik gazzeye sloganları attıkları için, gazeteci kılıklı Fatih denen karaktersiz 'Fikirdaşlarınız bir kaç yıl önce mehmetçikleri yaktı ne yüzle Mehmetçik Gazze'ye diyorsunuz' diyerek IŞİD'çi olmakla itham etti!

şehit ailelerinden ve kendi halinde hacı amca-teyze diyebileceğimiz kişilerden oluşan topluluğu IŞİD ile 'fikirdaş' ilan etti. Sırf dindar oldukları ve gazze'deki korkunç katliamı protesto ettikleri için IŞİD'çi olmakla itham ettiği insanların içinde şehit yakınları vardı.

Bugün karaktersiz Fatih yine Gazze üzerinden 'mehmetçik ailesi' duyarı kasıyor. O da duyarını kastığı mehmetçik ailelerinin onunla tamamen zıt dünya görüşüne sahip olduğunu, hatta yeri geldiğinde IŞİD yaftası bile atabileceği tarafta olduğunu biliyor. Gazze'de şehit olanların aileleri ile kuzey ırak'ta şehit olanların ailelerinin inanç, ideoloji. sosyo ekonomi vs. sosyolojik açıdan aynı durumda olduğunu biliyor.

Ama namussuz her yerde namussuz... Maksat duyar kasmak, hatta duyarını kastığı olguyu siyasi malzeme olarak kullanmak. Yoksa elbette şehid aileleri umrunda değil bu MOSSAD'ın algı ajanının....