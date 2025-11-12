  • İSTANBUL
Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması uygulanmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada Zikim Sınır Kapısı'nın insani yardım tırlarına açıldığını aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması uygulanmaya devam ediyor. Anlaşma kapsamında esir takaslarının yapılmasının yanı sıra bölgeye insani yardımların girişi de sürüyor.

'İNSANİ YARDIM KAMYONLARINA AÇILDI'

Uluslararası kuruluşlardan yardım geçişlerinin artırılması çağrıları yapılırken, İsrail savaş sırasında kapattığı bir geçişi daha açtı. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi kademenin bir talimatı doğrultusunda, bugün Zikim Sınır Kapısı, Gazze Şeridi’ne insani yardım kamyonlarının girişine açıldı" denildi.

Açıklamada, "Yardımlar, Savunma Bakanlığı Kara Sınır Kapıları İdaresi tarafından yapılan kapsamlı güvenlik kontrollerinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar tarafından teslim edilecek" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçiş noktasının 12 Eylül’de kapatıldığını ve o tarihten bu yana hiçbir yardım grubunun malzeme ithal edemediğini açıklamıştı.

Dünya

Gazze'de 3 yaş altı çocuklar için aşılama kampanyası başlatıldı

Gündem

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Gündem

Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı

ata

siyonist girmeyelim diye her haltı yapıyor...
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
CHP'ye kapatma davası
Gündem

CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
