Gazzelilerin gidecek yeri kalmadı! Sığındıkları bölgeye bombardıman tehdidi
Siyonist İsrail'in saldırıları sebebiyle yerlerinden edilen 2 milyonu aşkın Gazzeli, sığındıkları güvenli bölgelerde de huzur bulamadı.
Her saldırısında "soykırım" suçu işlediğini ortaya koyan İsrail, Han Yunus, Nuseyrat ve Refah'ta da direkt sivilleri hedef aldı.
Ülkenin doğusuna göç ediyorlar!
Artan saldırıların ardından Gazzeliler evlerinden ayrılarak sığınmak zorunda kaldıkları yerlerde de huzur bulamadı.
Bombardımanların yoğunlaşmasıyla büyük göç başladı.
Yüzbinlerce Gazzeli Han Yunus'ta sığındığı yerlerden Gazze'nin doğusuna kaçmaya başladı. O anlar kameralara kaydedildi.
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