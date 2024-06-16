MUHAMMET KUTLU ANKARA

akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Siyonist İsrail’in soykırımı altında bulunan Gazze halkı İslam için, vatan için kendini kurban ediyor. Gazzeli hacılar ihram yerine kefen giyiyor. İslam için şehadeti seçiyor. Kâbe’de, Beytullah’ta bugünlerde tavaf eden, hac ibadetini yerine getiren ümmetin de aynı duyguları taşıyarak, ümmet bilinciyle hareket ederek, oradaki tavaflarında, şeytan taşlamalarında, hac için yaptıkları tüm ibadetlerde, Gazze’de yapılan soykırımın durdurulmasını Yüce Allah’tan niyaz etmeleri lazım. Ümmetin orada bir karar vermesi lazım. Sadece hac yapmaktan ziyade, kendi devlet başkanlarına, yönetimlerine baskı oluşturması lazım. Biz Diyanet-Sen olarak Kurban Bayramı vesilesiyle üyelerimize ve tüm halkımıza, İslam ümmetine verdiğimiz mesajda, ‘Mübarek Kurban Bayramı’nın Filistin’de Gazze’de yaşanan soykırımın son bulmasına, Doğu Türkistan gibi mazlum coğrafyaların kurtuluşuna, ümmetin dirilişine, İslam aleminin birliğine, büyük şeytan ABD’nin ve Siyonist İsrail’in ve tüm zalimlerin helakına vesile olmasını’ Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazzeli mazlumlar kendi bedenlerini kurban ediyor

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Filistinli akademisyen Adil Aksoy da, Gazze’de devam eden soykırımla birlikte girilen Kurban Bayramı vesilesiyle, Gazzelilerin içinde bulunduğu acı durumu akit’e şu dokunaklı ifadelerle aktardı: “Siyonist İsrail’in soykırımı altındaki Gazze’de tavuklar dahil kesilecek bir hayvan yoktur. Gazze’de açlık, kıtlık anlatılmayacak şekilde. Gazze’de yaralılar tedavi ve ilaç bulamadıkları için ölümü temenni ederler. Yetimlere bayramlık verecek anne ve baba olmadığı için, bayramın gelmesini hiç istemiyorlar. Biz ise hala izlemekteyiz. Gazzeli hacılar bu Kurban Bayramı’nda ihram yerine kefen giyiyor. Gazzeli mazlumlar İslam için kendi bedenlerini kurban ediyor. Hacılar Arafat’ta duruyor, Gazzeliler ailesine yardım etmek için yardım kuyruğunda duruyor. Hacılar Kâbe’nin etrafında tavaf ediyor, Gazzeliler ise güvenli bir yer bulmak için barınma merkezlerinde dolaşıyor. Ey İslam ümmeti Allah kurbanlarınızı kabul eylesin.”