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Gündem Gazzeli çaresiz babanın kahreden görüntüsü! 'Dört evladımı arıyorum'
Gündem

Gazzeli çaresiz babanın kahreden görüntüsü! 'Dört evladımı arıyorum'

Yeniakit Publisher
2024-07-21 13:18:00 - 2024-07-21 13:19:03

Siyonist İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri direkt hedef alarak soykırım suçu işlemeyi sürdürürken, enkaz arasındaki babanın çaresizlik içindeki acısı görenleri kahretti.

Katil İsrail 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 40 bine yakın sivili şehit etti. Yaralı sayısı 90 bine ulaşırken, 10 binden fazla sivilin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Öte yandan hayatını kaybeden sivillerin 20 bine yakınının çocuk olduğu vurgulanıyor.

'Dört evladımı arıyorum'

Gazze Şeridi'ndeki soykırım dünyanın gözleri önünde aralıksız devam ederken, enkazların arasındaki bir babanın acısı görenleri kahretti.

Nuseyrat Mülteci kampındaki enkazda gözyaşları içinde evlatlarını arayan babanın videosu sosyal medyada da gündem oldu.

Görüntülerdeki Gazzeli baba, "Dört evladımı arıyorum" ifadelerini kullanıyor.
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