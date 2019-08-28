0553 313 94 23

Gazze’deki saldırılar hakkında açıklama

Filistin’in Gazze Şeridi’nde iki polis kontrol noktası noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:42
Gazze’deki saldırılar hakkında açıklama

Filistin’in Gazze Şeridi’nde iki polis kontrol noktası noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı.


Gazze’deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde iki polis kontrol noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırıların Gazze’nin güvenliğini hedef alarak İsrail’e hizmet ettiğini söyleyen Bezm,"Saldırının arkasında tam olarak kim olduğunu bilmek için soruşturmaya devam ediyoruz” dedi.


Dün akşam, Gazze’nin batısındaki Dahduh kavşağında ve sahil yolunda yer alan iki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmiş 3 polis ise yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüseyin Çelik ak partiden neden istifa etti Hüseyin Çelik kimdir
    1. Hüseyin Çelik ak partiden neden istifa..
    2. Beşir Atalay AK partiden neden istifa..
    3. İzmir’de 3 magandaya tutuklama
    4. Kayınpeder-damat kavgası kanlı bitti:..
    5. Lille'den 3 gollü galibiyet
    6. Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
    7. Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa..
    8. "Libya'nın güvenliğinin tek garantisi..
    9. ABD, Kolombiya'da "Venezuela Birimi"..
    10. Park halindeki kamyon freni boşalınca..
    11. Lübnan ordusu İsrail İHA’larına ateş..
    12. AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye..
    13. Sahil Güvenlik tıbbi tahliye..
    14. Gazze’deki saldırılar hakkında açıklama
    15. Niğde’de 28 kaçak göçmen yakalandı
    16. Fenerbahçe, tempo yükseltti
    17. AK Parti'de 3 eski bakan daha istifa..
    18. Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar..
    19. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    20. Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş..
    21. Filenin Sultanları, Fransa’ya set..
    22. Deprem sırasında bu hareketler hayat..
    23. Esed rejiminin saldırılarında 10 sivil..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Eğer F-35..
    25. Orhan Miroğlu'ndan Rasim Ozan..
    26. Dereye düşen genç hayatını kaybetti
    27. Selman Öğüt kimdir? Selam Öğüt kim,..
    28. Silah zoruyla fuhuş yaptıran kadın..
    29. Pusuya yatıp, otomatik silahla kurşun..
    30. Tenis: ABD Açık
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’