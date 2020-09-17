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Aktüel Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ilaç krizi konusunda uyarıda bulundu
Aktüel

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ilaç krizi konusunda uyarıda bulundu

Gazze Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eczacılık Genel Müdürü Munir el-Burş: - "İlaç stoklarındaki açık yüzde 47, tıbbi malzemelerdeki açık ise yüzde 33 oranında. Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında kullanılan koruyucu ekipman ve ilaçlar en fazla 1 ay yetebilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:02:36 -
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ilaç krizi konusunda uyarıda bulundu

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi olumsuz etkileyecek ilaç krizine ilişkin uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığa bağlı yetkililerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Bakanlığın "tehlikeli ve zor bir ilaç krizi" yaşadığını belirten Kudra, bu krizin, Kovid-19'la mücadele çabalarına olumsuz yansımaları olduğunu söyledi.

Uluslararası topluma İsrail ablukasının hemen kaldırılması çağrısında bulunan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki sağlık malzemeleri ve temel insani gereksinimlerin eksik olmasının kötü sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

- İlaç stoklarındaki açık yüzde 47

Bakanlığa bağlı Eczacılık Genel Müdürü Munir el-Burş, ilaç stoklarındaki açığın yüzde 47, tıbbi malzemelerdeki açığın ise yüzde 33 oranında olduğunu belirtti.

En çok kanser ve kan hastalarının bu süreçten olumsuz etkilendiğini aktaran Burş, anne ve çocuklara sunulan hizmetlerde yüzde 56, acil durum ve ameliyat hizmetlerinde yüzde 21, diyaliz hizmetleri konusunda da yüzde 41 oranında bir açık olduğunu kaydetti.

Burş, Kovid-19 hastalarının tedavisi sırasında kullanılan koruyucu ekipman ve ilaçların en fazla 1 ay yetebileceğini dile getirdi.

Bakanlığa bağlı Laboratuvar Dairesi Müdürü Amid Muşteha, laboratuvar test malzemeleri konusunda da yüzde 65 oranında eksikliğin bulunduğunu ve bu durumun tehlikeli bir gösterge olduğunu söyledi.

Muşteha, Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkez laboratuvarının, Kovid-19 testlerini yapma kapasitesinin artırılmasını sağlamak için desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

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