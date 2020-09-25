Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır deniz sınırı yakınında kaybolan 3 balıkçının izini sürüyor
GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, gece Mısır deniz sınırı yakınında tekneyle balık avladıkları sırada kaybolan 3 Filistinli balıkçının izini sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm, yaptığı yazılı açıklamada, kaybolan balıkçıların durumunu öğrenmek için Mısırlı yetkililerle iletişim kurduğunu belirtti.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botlarının, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açtığını bildirmişti.
Daha sonra teknede bulunan aynı aileden 3 balıkçının gözaltına aldığını ifade eden Ayaş, durumlarının ve nereye götürüldüklerinin henüz öğrenilemediğini aktarmıştı.