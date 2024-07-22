Gazze’deki çocuklar bu kadar mı değersiz?

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, geçen hafta olaylı başlayan sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, bugün kaldığı yerden devam ediyor. CHP, DEM ve İP ve TİP’li milletvekilleri, teklifte rehabilite edilemeyen, sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasına yönelik madde nedeniyle komisyonu adeta birbirine kattı. Yüzü aşkın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpek terörüne ilişkin hiçbir çözüme yanaşmayan muhalefet, yasanın geçmemesi için adeta intifada başlattı. Oysa aynı muhalefet, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana İsrail’in sürdürdüğü soykırıma dair kılını kıpırdatmadı. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan katliamlardan Hamas’ı sorumlu tutmaya devam etti.

Çocuklar yaşasın

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, hazırladıkları raporla başıboş köpek sorunu hakkında kamuoyunu ve milletvekillerini bilgilendirdiklerini belirterek, amaçlarının sokakta sıfır başıboş köpek politikası olduğunu söyledi. “Gazze’de çocuklar ölürken ülkemizde de çocukların başıboş köpekler tarafından parçalanmasını istemiyoruz” diyen Pınar, mevcut kanunun değiştirilmesi için hazırlanan kanun teklifinin önce insan anlayışı ile değiştirilmesi için teklife “evet” dediklerini belirtti. Pınar, komisyonda yaşanan üzücü olaylara ilişkin olarak da, “Bazı mağdur ailelere doğru ayağa kalkıp saldıranlarla, asla sesini çıkartmayıp başını eğenlerin çarpışmasıydı o an yaşananlar. Haysiyet ile vicdan muhakemesini yapabilenlerin savaşıydı. Maalesef haysiyet kaybetti” dedi.

Merhamet bu kadar ucuz mu?

Güvenli Sokaklar Derneği (GÜSODER) Başkan Yardımcısı Mehmet Altuntaş da şunları söyledi: “Mecliste olanlara şahit oldum. Hayvanseverlik adına toplanan insanlar başıboş köpeklerin sokaklarda kalmasını savunurken, çocukların ve insanların yaşam hakkını göz ardı etmesi gibi bir hayvanseverlik olamaz. Buna merhamet sapması demek daha doğru olur. Hatta Gazze’de dünyanın gözü önünde insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, binlerce çocuğun katledildiği vahşete söz söyleyemeyenlerin, söz konusu başıboş köpekler olunca bize vicdan ve merhametten dem vurmaları, hayvanseverlik adına mağdur ailelerin üzerine yürümeleri ibretlik bir durumdur.” Akit’e konuşan Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır ise şunları dile getirdi: “Başıboş köpekler sorunu tıpkı terör gibi can güvenliğimizi tehdit eder hale gelmiştir. Son yıllarda çok sayıda ısırma, yaralama vakaların arması üzerine sorunun çözümü yönünde sivil toplum kuruluşlarının köpek saldırılarına maruz kalan insanlarımızın ısrarlı talepleri karşısında hükümet nihayet Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Teklifine sunmuştur. Teklifin görüşülmesi esnasında ana ve bazı muhalefet partilerinin görüşmeyi sabote etmeleri, başıboş köpek saldırılarının doğrudan mağdurlarını ve yakınlarını tehdit eder mahiyetteki agresif bir tavır içine girerek sorunu çözümsüzlüğe itmeleri esef verici bir durumdur. Onlarca insanın ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına, kuduza yakalanmalarına sebep olan bu önemli vakayı çözümsüzlüğe terk etmek hangi siyasi nezaketle bağdaşabilir? Muhalefet partileri konunun çözümü noktasında ortak bir karara varmak için çaba gösterme yerine sözde hayvan severlik adına insanların sağlığını tehlikeye atmalarını göze almaları hangi iyi niyetle izah edilebilir?

40 bin insan öldürüldü nerdesiniz!

TBMM’ye sunulan sahipsiz Hayvanlara yönelik kanun teklifi karşısında toplumu adeta ayaklanmayı teşvik eden ana muhalefet partisi CHP ve bazı muhalefet partilerinin, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana İsrail’in sürdürdüğü soykırımda 40 bin insanın öldürülmesi, 90 binden fazlasının yaralanması ve 2 milyona yakın Gazzelinin yerlerinden edilmesi karşısında sessiz kalırken, başıboş köpeklere gelince ortalığı birbirine katmaları son derece düşündürücüdür. Başıboş köpekler terör sorunu kadar insanlığı tehdit eden bir sorundur. Bugün 10 milyondan fazla, dünyadaki birçok ülkenin nüfusu kadar hatta onlardan daha fazla başıboş köpeğimiz vardır. Önü alınmazsa insan nüfusunun azalma eğilimine girdiği ülkemizde birkaç yıl sonra belki de insan sayısından çok köpek olacaktır. İnsanların sağlığını tehdit eden bir sorun karşısında umursamaz tavır içine giren ana muhalefet partisinin sorumsuzluğu insanlarımız tarafından mutlaka not edilecektir.”

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