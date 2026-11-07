Gazze'de son 48 saatte 10 şehit, 22 yaralı

Siyonist İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 610'a, yaralı sayısı 5 bin 819'a yükseldi. 31 Ekim'de yapılan son güncellemeden bu yana verileri tamamlanan ve yetkililer tarafından onaylanan 12 kişinin cenazesi de toplam can kaybı istatistiklerine eklendi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 640'a, yaralı sayısı ise 175 bin 97'ye ulaştı.