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Dünya Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 10 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 10 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 10 yaralı

Siyonist İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Bölgeye 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 438’e, yaralı sayısı 174 bin 447'ye çıktı.

Çocuk katili İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 303’e, yaralı sayısı da 4 bin 336’ya yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 438’e, yaralı sayısı 174 bin 447’ye ulaştı.

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