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Dünya Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı
Dünya

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze’de son 24 saatte 5 şehit, 11 yaralı

Katil İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde 3 kişi şehit oldu, 11 kişi yaralandı. Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 35’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 784’e, yaşamını yitirenlerin sayısı bin 24’e, yaralı sayısı 3 bin 260’a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde toplam can kaybı ise 73 bin 35’e, yaralı sayısı 173 bin 368’e ulaştı.

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