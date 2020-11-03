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Aktüel Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı
Aktüel

Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı

İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevinde olan Ahres'e destek olmak için düzenlenen eyleme hükümet yetkilileri ile bazı Filistinli grupların liderleri de katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:50:24 -
Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı

GAZZE (AA) - Gazze'de İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek olmak için bir günlük açlık grevi yapıldı.

Gazze'deki Filistin Esirler Bakanlığı tarafından düzenlenen eyleme, hükümet yetkilileri ve bazı Filistinli grupların liderleri de katıldı. Eylemciler, Ahres'in fotoğraflarını taşıdı ve destek sloganları attı.

Filistin Esirler Bakanlığı Vekili Beha el-Medhun, eylem sırasında yaptığı konuşmada Ahres'in 100 gündür açlık grevini sürdürmesinin, Filistinlilerin sahip oldukları tüm silahlarla haklarını elde etme konusundaki kararlılığını yansıttığını söyledi.

Bu eylemle, Filistinli tutuklu Ahres meselesine halen göz yuman uluslararası ve insan hakları kurumlarına bir mesaj vermenin amaçlandığını aktaran Medhun, "Esirimize yanında olduğumuzu, acısını paylaştığımızı ve bu uzun savaşında onu desteklediğimizi söylemek istiyoruz." dedi.

- Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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