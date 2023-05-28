Gazze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı önünde toplanan Filistinliler, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Han Yunus Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, tatlı dağıtarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Filistinli Enver Atallah, AA muhabirine, "Türk halkını bu demokrasi düğününden dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Atallah, "Türk halkı Filistin için kan akıttı ve biz de kanımızın ve kaderimizin bir olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarıyla Türkiye, Filistin bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdığı görüntüler kameralara yansıdı.

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Kaynak: AA