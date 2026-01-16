Gazze'de çifte suikast: İki önemli komutan şehid edildi!

Sözde ateşkesi bir kez daha hiçe sayan siyonist rejim, Gazze'de düzenlediği hava saldırılarıyla Kassam Tugayları komutanı Muhammed el-Huli ile Kudüs Seriyyeleri komutanı Eşref el-Hatib'i şehit etti. Aynı saldırılarda komutanların aile fertleriyle birlikte toplam 11 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi, ateşkes anlaşmasına rağmen siyonist rejimin suikast ve hava saldırılarıyla yeniden kana bulandı. Perşembe günü düzenlenen saldırılarda Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanlarından Muhammed el-Huli ile Kudüs Seriyyeleri komutanı Eşref el-Hatib şehit edildi. Gün boyu süren saldırılarda toplam 11 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

KASSAM KOMUTANI AİLESİNDEN 3 KİŞİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT EDİLDİ!

Yerel kaynaklara göre, siyonist rejim ilk olarak Deyr el-Belah kentinde el-Huli ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda Kassam Tugayları'nın "orta bölge tugayı" komutanlarından Muhammed el-Huli, ailesinden 3 kişiyle birlikte şehit düştü. Saldırı sonrası sivil savunma ekipleri enkaz altından 4 şehidin naaşını çıkardı. El-Huli'nin daha önce birçok suikast girişiminden sağ kurtulduğu belirtildi.

KUDÜS SERİYYELERİ KOMUTANI EŞİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT DÜŞTÜ!

Saatler sonra bu kez Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir ev hedef alındı. Düzenlenen hava saldırısında Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Eşref el-Hatib ve eşi şehit oldu. Ağır yaralanan bir Filistinli de daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Şehitlerin naaşları El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİT VAR!

Aynı gün Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda, Reşid Sahil Yolu, Deyr el-Belah ve Gazze kentinin batısı da hedef alındı. Sağlık kaynakları, perşembe sabahından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 11 Filistinlinin şehit edildiğini, çok sayıda yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR!

Saldırılar, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak kayda geçti. Yerel yetkililere göre ateşkes sürecinde şimdiye kadar yüzlerce ihlal yaşanırken, bu dönemde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 450'nin üzerine çıktı.

HAMAS yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah'taki saldırıyı "yeni bir savaş suçu" olarak niteleyerek, siyonist rejimin ateşkesi bilinçli şekilde sabote ettiğini vurguladı. Açıklamada, saldırıların işgalci rejimin yeniden kapsamlı bir saldırı dalgasına zemin hazırlama çabasının göstergesi olduğu ifade edildi.

DOĞRU HABER