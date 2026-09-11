Gazze’de aynı aileden 4 kişi öldürüldü: Can kaybı 9’a yükseldi

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim alanlarını, sivillerin toplandığı noktaları ve araçları hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya projesi bölgesinde daha önce hasar gören bir ev, İsrail savaş uçağı tarafından sabaha karşı bombalandı.

Enkazda yürütülen çalışmaların ardından aynı aileden dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıda Mümin Ahmed, eşi Hanin Salih ve iki küçük çocuklarının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Beyt Lahiya ve Cibaliye Mülteci Kampı’nda saatlerce süren topçu bombardımanının yanı sıra evlere ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı. Yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

HAN YUNUS’TA ARAÇ VE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Han Yunus’un kuzeyindeki Hamad kentinde sivillere ait bir araç, İsrail’e ait insansız hava aracıyla vuruldu. Saldırıda ağır yaralanan 33 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybederken araçtakiler ile çevrede bulunan siviller yaralandı.

Bombardımanın ardından çıkan yangın, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara sıçradı. Alevler sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde sivillerin bulunduğu alana düzenlenen İHA saldırısında üç Filistinli öldü, beş kişi yaralandı.

Mevasi’de sabah saatlerinde hedef alınan başka bir grupta ağır yaralanan 36 yaşındaki Ferid Ebu Heddaf da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAMİ AVLUSU VE MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Gazze kent merkezindeki Ed-Derec Kulübü yakınlarında sivillere yönelik İHA saldırısında biri ağır dört Filistinli yaralandı. Yaralılar Ehli Baptist ve Es-Saraya sahra hastanelerine götürüldü.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısında bulunan El-Hak Camisi’nin avlusu da hava saldırısıyla hedef alındı. Biri kadın iki Filistinli orta derecede yaralandı.

Han Yunus Mülteci Kampı’ndaki İHA saldırısında ise ikisi çocuk üç kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus’un doğusunda kontrolü altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktı.

GAZZE’DE AĞIR BİLANÇO

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip edildiği bildirildi.