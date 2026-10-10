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Dünya Gazze’de ateşkese rağmen 1 yılda bin 481 şehit
Dünya

Gazze’de ateşkese rağmen 1 yılda bin 481 şehit

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gazze’de ateşkese rağmen 1 yılda bin 481 şehit

Siyonist İsrail'in 1 yıl önce varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi şehit oldu, 65 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Müslümanların sayısı bin 481'e çıktı.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 481'e, yaralı sayısı 5 bin 254'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail saldırılarında 106 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 370'e, yaralı sayısı ise 175 bin 371'e ulaştı.

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