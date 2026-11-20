Han Yunus'ta derme çatma bir çadırda ailesiyle yaşayan 9 aylık bebek hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler yetkilileri, yeterli barınak ve kışlık malzeme sağlanamaması halinde yeni ölümlerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

37 yaşındaki baba, bir önceki sabah saat 04.00'te oğlunu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kuveyt İhtisas Hastanesine yetiştirdiğini ancak artık çok geç olduğunu söyledi.

O gece yaşananları anlatırken bebeğin ölüm belgesini elinde tutan Arqiq, CBC News serbest video muhabiri Mohamed El Saife'ye yaptığı açıklamada, "Sarılmıştı ancak başı, kıyafetleri, pantolonu, hepsi sırılsıklamdı" dedi.

Bu ayın başlarında şiddetli yağışlar Gazze'nin bazı bölgelerini vurarak su baskınlarına yol açtı ve birçok barınağa zarar verdi. Yaşanan bir fırtına kum setinin çökmesine neden oldu ve olayda 5 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılında evlerinden yerinden edilen Arqiq ailesi de dahil olmak üzere yüzlerce kişi yıllardır derme çatma çadır kentlerde yaşıyor.

Bebeğin ölümünden önceki hafta şiddetli yağışların Gazze Şeridi'ni vurmasıyla bölgenin birçok kesimi sular altında kaldı, insanlar eşyaları sırılsıklam olmuş halde metrelerce suyun içinde mahsur kaldı. Arqiq ailesi için bu durum bebeğin kıyafetlerinin ve battaniyelerinin ıslanması ve onu tam olarak kurutamamaları anlamına geliyordu.

Üç çocuğun en küçüğü olan Kinan, nihayetinde Gazze'de bu sezon bu nedenle yaşanan ilk ölüm vakası olarak hipotermi sebebiyle yaşamını yitirdi. Arqiq, "Oğlum soğuktan öldü. Annesi onu emzirmek istedi ve öldüğünü fark etti" ifadelerini kullandı.

Çok kötü koşullarda yaşıyordu

Kuveyt Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Jamal Al-Hams, bebeğin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybetmiş olduğunu belirtti. Bebeğin altta yatan başka bir tıbbi rahatsızlığının bulunmadığını ifade eden Al-Hams, "Ölüm nedeni çadırında maruz kaldığı şiddetli ve aşırı soğuk havaydı. Çok kötü koşullarda yaşıyordu" dedi.

Gazze'de kış aylarında gece sıcaklıkları düşme eğilimi gösteriyor ve 8 ila 10 derece civarında seyrederken 7 dereceye kadar inebiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Filistin Ülke Direktörü Shaun Hughes, salı günü yayımladığı basın açıklamasında Gazze'nin derinleşen bir barınma, hijyen ve gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Kış yağmurları derme çatma barınakları su altında bırakıyor, kıt olan gıda stoklarını yok ediyor ve yerinden edilmiş aileleri ısınmak ve karınlarını doyurmak için mücadele etmek zorunda bırakıyor" ifadeleri yer aldı.

Şubat 2026'da yayımlanan bir BM raporunda, o kış en az 11 çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirildiği belirtildi. Raporda bu durumun, yeterli barınak olmadan soğuk koşullara maruz kalmanın ölümcül etkisini gözler önüne serdiği ifade edildi. BM, Ocak 2025'te ise yalnızca bir önceki ayda 8 yenidoğan ile 74 çocuğun hipotermiden öldüğünü bildirmişti.

Savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen ve İsrail verilerine göre yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, yaklaşık 250 kişinin de rehin alındığı saldırının ardından başladı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre o tarihten bu yana Gazze'de 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Yardım kuruluşları desteğe hala ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor

İsrail ordusunun hala Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiğini belirten Hughes, bu durumun Filistinlilerin kendi gıdalarını yetiştirmesini zorlaştırdığını söyledi. Açılan ateş riski nedeniyle denizde balık tutmanın yasak ve aynı zamanda hayati tehlike taşıdığını aktaran Hughes, "İşsizlik yüzde 80'in üzerinde, bu nedenle insani yardım olmadan insanların hayatta kalmak için çok az alternatifi var veya hiç alternatifi yok" diye konuştu.

BM Uluslararası Göç Örgütünün Gazze programı başkanı Karl Baker, salı günü yaptığı açıklamada, "Uygun barınak ve kritik yardım malzemeleri olmadan hipotermi ölümleri yaşanacak" dedi.

Vücut ısılarını daha hızlı kaybetmeleri nedeniyle çocukların özellikle savunmasız olduğuna dikkati çeken Baker, yardım tedarikinin İsrail'in uzun süren güvenlik kontrolleri ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle engellendiğini kaydetti. Baker, "Gazze büyük bir ülke içinde yerinden edilmiş kişiler kampına dönüşüyor. Burası şimdiye kadar gezdiğim en kötü yerler arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.