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Gündem Gazze'de 16 şehit daha!..
Gündem

Gazze'de 16 şehit daha!..

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Gazze'de 16 şehit daha!..

Terör rejimi İsrail'in, sözde ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar nedeniyle, son 48 saatte 16 kişi daha şehit oldu.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 643'e, yaralı sayısı 5 bin 964'e yükseldi.

7 Kasım'da yapılan son güncellemeden bu yana verileri tamamlanan ve yetkililer tarafından onaylanan 21 kişinin cenazesi de toplam can kaybı istatistiklerine eklendi.

Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 695'e, yaralı sayısı ise 176 bin 93'e ulaştı.

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