Gazze Şeridi'nde yıkılmış evlerin arasında iftar programı düzenlendi
Dünya

Gazze Şeridi'nde yıkılmış evlerin arasında iftar programı düzenlendi

İsrail’in ağır bombardımanıyla enkaza çevirdiği Han Yunus’un El-Emel Mahallesi’nde, insani yardım kuruluşu Human Appeal tarafından toplu iftar programı düzenlendi.

İsrail’in ağır bombardımanıyla enkaza çevirdiği Han Yunus’un El-Emel Mahallesi’nde, insani yardım kuruluşu Human Appeal tarafından toplu iftar programı düzenlendi.

Evleri yerle bir edilen Gazzeliler, Ramazan’ın bereketini yıkıntılar arasında kurulan sofralarda paylaştı. İşgalin tüm karanlığına rağmen Filistin halkı, “yıkılmadık” mesajını bu kardeşlik sofrasıyla dünyaya bir kez daha ilan etti.

ABD merkezli All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) desteğiyle gerçekleştirilen iftar programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenen programda, sanatçılar da yıkılmış evlerin duvarlarına Ramazan temalı resimler yaparak alana renk kattı.

Etkinliğe, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve mahalleye geri dönmeye başlayan ailelerin yanı sıra bölgenin ileri gelen isimleri katıldı.

Human Appeal'in medya sorumlusu Abdurrahman Aklan, AA muhabirine, kuruluşun savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 10 milyondan fazla öğün yemek dağıttığını söyledi.

 

​​​​​​​Ramazan boyunca Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde, çadır ve hasarlı evlerde yaklaşık 1 milyon öğün yemek ulaştırıldığını aktaran Aklan, El-Emel Mahallesi'ndeki iftarın bu ay içinde düzenlenen dördüncü toplu iftar programı olduğunu kaydetti.

Bölgenin önde gelen isimlerinden Dr. Mustafa Siyam ise büyük yıkıma rağmen mahallede iftar düzenlenmesinin sembolik önem taşıdığını belirterek, bunun zor koşullara rağmen dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinli defalarca yerinden edilirken, yüz binlerce kişi okullarda, çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Ateşkese rağmen sınır kapılarının tam açılmaması ve insani yardım girişlerinin sınırlı kalması, bölgedeki zor insani koşulların sürmesine yol açıyor.

