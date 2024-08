Gazze savaşı sadece başlangıçmış! İsrail'in alçak stratejisi ortaya çıktı

Eray Güçlüer, Gazze’deki çatışmaların Orta Doğu’daki jeopolitik dengeleri sarstığını belirtti. Akşam gazetesi yazarı Güçlüer, İsrail’in Suriye rejim güçlerine yönelik saldırılarının, genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. İsrail’in, ABD’nin talimatları doğrultusunda bölgede genişleme planları yaptığını söyleyen Güçlüer, İran’ın ise bu durumda zayıf düşerek karşılık verme kapasitesini kaybettiğini savundu. Eray Güçlüer, şunları kaydetti:

"Her geçen gün küresel belirsizliğin daha da artığı günümüz dünyasında Orta Doğu'da cevabı merak edilen çok önemli sorular var. Bunlardan birincisi Gazze'de ateşkes olacak mı? Yürütülen barış görüşmelerinden bir sonuç çıkacak mı? İsrail ve arkasındaki emperyalist güçlerin planlarına bakacak olursak bu pek mümkün görünmüyor. Aslında Gazze savaşı Büyük Orta Doğu fay hattının kırılmasının başlangıcı oldu. ABD ve Batılı güçlerin stratejik amacı Gazze savaşını bahane ederek Çin'le mücadele öncesi dünyanın enerji deposuna sahip olmak. Bu yüzden Orta Doğu'ya bu kadar büyük deniz, hava ve kara gücü konuşlandırdılar. Orta Doğu şu an stratejik kuşatma altındadır. Gazze savaşı biterse büyük emperyalist sömürgeci plan boşa çıkabilir. Artık dünya bitmeyen savaşlar dönemine girdiği için bırakın ateşkesi, barışı Gazze savaşının da bitmesi bile mümkün görünmüyor.

İSRAİL GENİŞLEYEBİLİR

Gazze savaşı üzerinden oluşturulan sahte tehdit algıları İsrail'e avantaj sağlıyor. İsrail savaşı devam ettirmek için Gazze dışında yaptığı her saldırı sonrası daha fazla destek alıyor ve daha fazla güç kazanıyor. İki gün önce Suriye Rejim ordusuna ait iki zırhlı tugaya hava saldırısı yapması, işin rengini göstermesi bakımından önemli. İsrail önceden sadece Suriye'deki İran destekli paramiliter güçler ile Hizbullah savaşçılarını hedef alırken şimdi ilk defa Suriye'deki Rejime ait resmi askeri güçleri vurdu ve Rejim buna karşılık bile veremedi. Neden zırhlı tugaylar sorusu önemli, çünkü yarın bir gün Suriye'ye girdiğinde ilk karşılaşabileceği askeri unsurlar da ondan. Ayrıca Türkiye ile Suriye Rejimi arasına bir mutabakat yapılır da rejime bağlı askeri güçler PKK'ya karşı harekete geçerse yine kullanılacak olan güçler bu iki zırhlı tugay olacaktır. Dolayısıyla meydana gelen gelişmeleri sadece Gazze savaşı üzerinden okumak yanlış olur. İsrail ABD'den talimat geldiğinde doğuya ve kuzeye genişleme hazırlıkları yapıyor. Ama Lübnan'da Hizbullah var diye sorulabilir. İkinci dünya savaşı örneği var. Şayet İsrail ile birlikte ABD ve Batılı güçler ortak hava operasyonu yaparlarsa Hizbullah bölgesinde İsrail'in kara unsurları için manevra alanları açılabilir.

İRAN NE ZAMAN KARŞILIK VERECEK

Bütün bu olup bitenler yaşanırken İran şehit Haniye'nin intikamını almak için ne zaman misilleme yapacak diye sorular soruluyor. Artık İran'ın İsrail'den intikam alabilecek bir saldırı yapabilmesi en azından şu anki şartlarda çok mümkün görünmüyor. İran'ın iç yapısındaki çatlaklar ile başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere yaşadığı zafiyetler İran için İsrail'den daha büyük bir tehdittir. Teneke gemilerle, çakma dronlarla, havai fişek benzeri füzelerle sadece ahkam kesilir, boş propagandalar yapılabilir. Eleştirdiğimiz için İranlı dostlarımız bize kızmasın ama bir an önce kendi durumlarının farkına varıp ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Ancak boş beleş propagandalarla hamaset yapayım derken bir anda ana karalarına İsrail ve müttefikleri tarafından önleyici vuruş bahanesiyle her an hava saldırıları yapılabilir ve İran'ın buna da karşılık verecek kapasitesi oldukça düşüktür. İran'ın şu anki durumu parçalanma arefesindeyken Irak'ın durumuna benziyor. Sömürgeci emperyalist güçlerin İran'la ilgili planları özet olarak İran'ı işgale değil önce yıpratma sonra parçalama mantığına dayanıyor. Zaten ambargolarla yeterince yıpranmış, içeride ve dışarıda prestiji yerlere inmiş İran'a hava saldırıları yapılır ve İran buna da etkili karşılık veremez ise yıllardır fakirlik içinde perişan olmuş İran toplumunun İran Rejimine olan desteği azalır ve yapılacak provokatif eylemlerle halkın öfkesi kollektif şiddet hareketlerine dönüşebilir. Böyle bir durumda İran devletini içeriden ilk vuracak olanlar da PKK ve İran'daki kolu PJAK olacaktır. Benden söylemesi."

