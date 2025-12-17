Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!
Gazze Şeridi’ne yönelik ağır saldırıların aralıksız devam ettiği son iki yılda, İsrail ordusunda yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kudüs kaynaklı bilgilere göre, orduda görev yapan bir askerin hayatına son verdiği bildirildi. Artan askeri baskı, sahadaki yoğunluk ve psikolojik yıpranmanın bu vakalarda etkili olduğu ifade ediliyor. İsrail kamuoyunda ise ordudaki ruhsal çöküşe dair tartışmalar yeniden alevlendi.
Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıların sürdüğü iki yıl boyunca intihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği belirtildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki askeri üste görevli bir asker kendini vurdu. Ağır yaralanan İsrail askerinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail ordusunun askerin intiharına ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.
Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.