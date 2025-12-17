Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Gazze Şeridi’ne yönelik ağır saldırıların aralıksız devam ettiği son iki yılda, İsrail ordusunda yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kudüs kaynaklı bilgilere göre, orduda görev yapan bir askerin hayatına son verdiği bildirildi. Artan askeri baskı, sahadaki yoğunluk ve psikolojik yıpranmanın bu vakalarda etkili olduğu ifade ediliyor. İsrail kamuoyunda ise ordudaki ruhsal çöküşe dair tartışmalar yeniden alevlendi.