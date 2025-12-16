"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakim karşısında çıktı! Hüseyin Kocabıyık hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet gazetesine verdiği son röportaj ve sosyal medya platformu X'te yer alan bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim’de tutuklanan eski AK Parti İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında “iftira” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten iddianame hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat şikâyetçi olduğu Kocabıyık hakkında iki suçtan iki yıldan sekiz yıla kadar hapsi istendi. Bugün Kocabıyık'ın üzerine atılı suçlamalardan ilk duruşması görüldü.

Savcı: Üst sınırdan cezalandırılmalı

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, “ifadelerin cumhurbaşkanına yönelik alenen ve zincirleme bir şekilde işlendiği anlaşılmıştır” diyerek Kocabıyık’ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Kocabıyık’ın tutukluluğunun devamı istendi.

Savcının mütalaasına karşı konuşan Hüseyin Kocabıyık, “Tamamen siyasi analiz ve eleştiriden oluşuyor ifadelerim. Bu iddianamemin temel bir problemi var, ifadelerim cımbızlanmış" dedi.

Son sözü sorulan Kocabıyık, beraat ve tahliye talep ettiğini söyledi.

Hâkim “hakaret”ten ceza ve tahliye verdi

Hükmünü açıklayan hâkim, yapılan değerlendirme sonucunda Hüseyin Kocabıyık’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kocabıyık hakkında hükümle tahliye kararı verildi.

Ne istedin de çivi çıktı?

CHP'nin borozanı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada “Yani kiminin karısı, kiminin kızı, kiminin oğlu, damadı, torunu... AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Nitekim birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp “Seni nasıl ayağından çiviledik” diye espri yapmışlardı. Sistem bu. İtiraz edenin mutlaka kaybedeceği bir şey var. O nedenle susuyorlar, torununu işe koymuş, damadı ihale alıyor. Onların hayatlarını mı karartsın? Susuyor adam” diyen Kocabıyık'ın "makam verilerek, kişiler partiye çivileniyor" mealindeki ifadeleri hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Hüseyin Kocabıyık'ın "Ne istedin de çivi çıktı?" soruna vereceği cevap merak ediliyor.