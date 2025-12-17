Trump 5 ülkeyi daha kara listeye aldı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, seyahat yasaklarını genişletme kararı alarak aralarında Filistinlilerin de bulunduğu 20’den fazla ülke vatandaşına ABD kapılarını kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi,yaptığı açıklamada, seyahat yasağının beş ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bazı diğer ülkelere yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi hazırlığında olduğunu duyurdu.

Başkan Donald Trump, haziran ayında yaptığı açıklamada, 12 ülke vatandaşının ABD’ye girişinin yasaklanacağını, yedi ülke vatandaşının ise çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağını duyurmuştu.

Halihazırda seyahat yasağı; Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’i kapsıyor. Buna ek olarak Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen ziyaretçilere sıkı kısıtlamalar uygulanıyor.

Cumhuriyetçi yönetim salı günü ayrıca, ABD’ye girişleri yasaklanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye’nin de eklenmesi yönünde adım atıldığını açıkladı.

ABD yönetimi ayrıca, Filistin Yönetimi tarafından düzenlenmiş seyahat belgelerini taşıyan kişiler için tam kapsamlı seyahat kısıtlamaları getirdi.

Bunun yanı sıra, aşağıdaki 15 ülkenin de kısmi seyahat kısıtlamaları uygulanan ülkeler listesine eklenmesi yönünde işlemler yürütülüyor: Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve.