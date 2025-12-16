Cumhuriyet’ten Ekrem’e isyan bayrağı! ‘Bu bir ABD-İsrail projesi’

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, CHP’de yaşananlar hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kalkandelen, CHP’nin Kemalistlerden arındırıldığını ileri sürerek, ABD ve İsrail’in projesi olduğunu iddia etti.

“Kemalistler CHP’den tasfiye edildi” diyen Kalkandelen, “Açılıma uygun zemin hazırlandı. Bunun içinde Kılıçdaroğlu da var, Özgür Özel de var, İmamoğlu da var” iddiasında bulundu.

Cumhuriyet yazarı, “Bu bir İsrail–ABD projesidir.” ifadelerini kullandı.