Nükleer bilimci evinde öldürüldü

ABD'nin en seçkin üniversitelerinden MIT'de çalışan nükleer bilimci Nuno Loureiro sonucunda evinde ölü bulundu.

Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görev yapan nükleer bilimci Nuno Loureiro, Massachusetts'in Brookline bölgesindeki evinde bir silahlı saldırı sonucu öldü.

47 yaşındaki Loureiro'nun pazartesi akşamı 20.30 sularında evinde vurulmuş halde bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Loureiro, dün sabah yaşamını yitirdi.

Olayla ilgilenen Norfolk Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada bunun "devam eden bir cinayet soruşturması" olduğu belirtilerek bu aşamada başka bilgi paylaşılamayacağı belirtildi.

Brookline Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı, WBZ-TV News'e yaptığı açıklamada Loureiro'nun "birden fazla kurşun yarası"na sahip olduğunu doğruladı ancak saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

BROWN ÜNİVERSİTESİ SALDIRISIYLA BAĞLANTISI VAR MI?

Cinayetin aynı eyaletteki Brown Üniversitesi'nde iki öğrencinin hayatını kaybettiği toplu katliamın hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

Brown Üniversitesi saldırısının ardındaki saldırgan hâlâ yakalanamadı. Yetkililer ise iki olay arasında bağlantı olmadığını bildirdi.

PORTEKİZ ASILLI NÜKLEER BİLİMCİ

Portekiz doğumlu olan Nuno Loureiro, MIT'de nükleer bilim ve mühendislik ile fizik departmanlarında görev yapıyordu.

Aynı zamanda üniversitenin en büyük araştırma birimlerinden biri olan ve 250'den fazla tam zamanlı araştırmacıyı bünyesinde barındıran MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'nin yöneticiliğini yapıyordu.