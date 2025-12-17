Sürücüler dikkat! Otoyolda trafik düzeni değişti uyarı geldi!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 19-23’üncü kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolu yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme ve Alanya Doğu Çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karaman-Ermenek yolunun 50-60. ve 85-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.