Yerel Sürücüler dikkat! Otoyolda trafik düzeni değişti uyarı geldi!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş seyretmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 19-23’üncü kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-23. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı Denizli istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolu yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

 

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme ve Alanya Doğu Çevre yolunun 3-5. kilometrelerinde asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

 

Karaman-Ermenek yolunun 50-60. ve 85-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

