Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Ankara’da bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen beden eğitimi öğretmeni, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), kız öğrencilere ait WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
İddiaya göre, okulun kız voleybol takımında yer alan öğrencilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderildi. Velilerin durumu fark ederek şikâyette bulunması üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
SEVGİLİSİNE GÖNDERECEKMİŞ!
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmenin ifadesinde, söz konusu fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
