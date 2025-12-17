Emrah Savcı Giriş Tarihi: Büyük müjdeyi Ocak'ta getirecek mi? Böylesi daha önce yaşanmadı, herkes olan biten karşısında şaşkın
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, transfer konusunun kulüp içinde ortak bir karar mekanizmasıyla yürüyeceğini vurguladı. 'fırsat doğarsa başkanımız ve sportif direktörümüz ile konuşurum' dedi. Devre arası içinde pozisyon bilgisi yüksek ve topla rahatça çıkabilen bir sol stoper, oyunu yönlendirebilecek, kalitesiyle fark yaratacak net bir 8 numara ve forvet hattında sırtı dönük oynayabilecek santrfor aranıyor.