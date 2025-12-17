Büyük müjdeyi Ocak'ta getirecek mi? Böylesi daha önce yaşanmadı, herkes olan biten karşısında şaşkın

TEDESCO'DAN TRANSFER SÖZLERİ Tedesco, transfer konusunun kulüp içinde ortak bir karar mekanizmasıyla yürüyeceğini vurgularken, bireysel isteklerden kaçındığını belirtti: - Ben hiçbir zaman 'bu ismi istiyorum' diyen biri değilim. Ben takımımdan mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transfer pazarı için. Bir fırsat doğarsa, Başkanımız ve Sportif Direktörümüz Devin ile konuşurum. Bu tek adam şovu değil.