Büyük müjdeyi Ocak'ta getirecek mi? Böylesi daha önce yaşanmadı, herkes olan biten karşısında şaşkın

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Büyük müjdeyi Ocak'ta getirecek mi? Böylesi daha önce yaşanmadı, herkes olan biten karşısında şaşkın

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, transfer konusunun kulüp içinde ortak bir karar mekanizmasıyla yürüyeceğini vurguladı. 'fırsat doğarsa başkanımız ve sportif direktörümüz ile konuşurum' dedi. Devre arası içinde pozisyon bilgisi yüksek ve topla rahatça çıkabilen bir sol stoper, oyunu yönlendirebilecek, kalitesiyle fark yaratacak net bir 8 numara ve forvet hattında sırtı dönük oynayabilecek santrfor aranıyor.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin ligdeki rekor yenilmezlik serisi devam ederken, devre arası transfer dönemiyle ilgili planlarını ortaya koydu. Alman teknik adam transfer pazarındaki geleneksel "isim listesi" taleplerine karşı çıkarak, mevcut kadrosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TEDESCO'DAN TRANSFER SÖZLERİ Tedesco, transfer konusunun kulüp içinde ortak bir karar mekanizmasıyla yürüyeceğini vurgularken, bireysel isteklerden kaçındığını belirtti: - Ben hiçbir zaman 'bu ismi istiyorum' diyen biri değilim. Ben takımımdan mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transfer pazarı için. Bir fırsat doğarsa, Başkanımız ve Sportif Direktörümüz Devin ile konuşurum. Bu tek adam şovu değil.

Transfer penceresi henüz açılmadığı için şu an konuşmanın doğru olmadığını belirten Alman teknik adam transferde panik havasında olmadıklarını netleştirdi. Tedesco'nun transfer konusunda bu kadar rahat olması, takımın saha içindeki tarihi başarısından kaynaklanıyor.

3 PROFİL ÖNE ÇIKTI Tedesco'nun kamuoyuna "memnuniyet" mesajı verse de yönetim ve sportif direktör, takımın eksik bölgelerini güçlendirmek için 3 kilit profil üzerinde çalışıyor. - Pozisyon bilgisi yüksek ve topla rahatça çıkabilen bir sol stoper. - Oyunu yönlendirebilecek, kalitesiyle fark yaratacak çok net bir 8 numara. - Yıldız seviyesinde olmasa bile, forvet hattında sırtı dönük oynayabilme yeteneğine sahip bir alternatif.

