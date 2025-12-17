  • İSTANBUL
Dünya Suudi Arabistan'ın ABD yapımı savaş gemisi tamamlandı
Dünya

Suudi Arabistan'ın ABD yapımı savaş gemisi tamamlandı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'ın ABD yapımı savaş gemisi tamamlandı

Suudi Arabistan, "Tuveyk Projesi" kapsamında inşa edilen dört çok amaçlı savaş gemisinden ilki olan "Kral Suud" isimli gemiyi bu hafta ABD'nin Wisconsin eyaletinde denize indirdi.

Suudi Arabistan, "Tuveyk Projesi" kapsamında inşa edilen dört çok amaçlı savaş gemisinden ilki olan "Kral Suud" isimli gemiyi bu hafta ABD'nin Wisconsin eyaletinde denize indirdi.

Suudi Kraliyet Deniz Kuvvetleri için inşa edilen gemi, Suudi Arabistan'ın donanma filosunu modernize etme çabasının bir parçası.

Törene Suudi Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed el Gureybi'nin yanı sıra üst düzey Suudi ve ABD'li yetkililer de katıldı. Gemi inşa programında yer alan Lockheed Martin ve Fincantieri şirketlerinin temsilcileri de törende hazır bulundu.

Tören sırasında bir konuşma yapan Korgeneral Gureybi, "donanmanın Suudi yönetiminden aldığı sınırsız desteğin" altını çizdi.

 

Gureybi, "Tuveyk Projesi'nin krallığın stratejik çıkarlarını korumak ve hayati önem taşıyan deniz yollarını güvence altına almak için donanmanın hazır olma durumunu önemli ölçüde artırdığını" söyledi.

Suudi Savunma Bakanlığı'na göre Gureybi ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle ile bir araya gelerek iki donanma arasındaki iş birliğini geliştirme yollarını görüştü.

ABD, Suudi Arabistan'ın en yakın askeri ortağı niteliğinde.

Taraflar arasında geniş bir savunma sanayii ticareti bulunurken iki ülke sık sık ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News

