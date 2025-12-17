Haber Merkezi Giriş Tarihi: 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!
Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Türkiye’de nüfusun hızla yaşlandığına dikkat çekerken, aile politikalarının merkezine tüp bebek tedavisinin alınması ve mali yükün devlet tarafından üstlenilmesi çağrısı yapıldı. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin, Türkiye’nin demografik yapısında yaşanan hızlı değişime karşı alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.