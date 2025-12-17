  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Türkiye’de nüfusun hızla yaşlandığına dikkat çekerken, aile politikalarının merkezine tüp bebek tedavisinin alınması ve mali yükün devlet tarafından üstlenilmesi çağrısı yapıldı. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin, Türkiye’nin demografik yapısında yaşanan hızlı değişime karşı alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

#1
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

Türkiye’de doğurganlık oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Ramanlı, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2100 yılında nüfusun yarısının 60 yaş ve üzerinde olacağının öngörüldüğünü ifade etti. Bu tablonun yalnızca sosyal yapıyı değil, ekonomik istikrar ve geleceğin güvenle inşası açısından da ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

#2
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

“Aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfusun sürdürülebilirliği için somut adımlar atılması gerektiğini” dile getiren Ramanlı, doğurganlıktaki keskin düşüş karşısında tüp bebek tedavisinin aile politikaları açısından hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

#3
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

“Üç çocuğa kadar ücretsiz olmalı” Tüp bebek tedavisine erişimde yaşanan mali zorluklara dikkat çeken Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

“Doğurganlıktaki bu keskin düşüş dikkate alındığında, tüp bebek tedavisi aile politikaları açısından büyük önem taşımaktadır. Tüp bebek tedavisi dışında çocuk sahibi olamayan çiftlere, üç çocuğa kadar tüp bebek tedavisinin ücretsiz hâle getirilmesi; bu mümkün değilse bile en azından ilk çocuk için yapılacak tedavi masraflarının tamamen devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.”

#5
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

Ramanlı, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin, sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal ve stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Aileyi önceleyen politikalar, Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendirmektedir” dedi.

#6
Foto - 'Tüp bebek tedavisi ücretsiz olsun' çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler
Dünya

O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler

Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.
Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye
Gündem

Mahkemeden Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karar! Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya tahliye

İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklarının boğazına bıçak dayayan sözde babayı tahliye etti. Skandal karar tepkiyle karşılandı...
HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!
Gündem

HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!

Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi...
Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı
Gündem

Gözler şimdi Hürriyet'in avukatlarında! Yılmaz Özdil aynı yazıyı kopyaladı

'Bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in 11 yıl arayla iki farklı kurumda kaleme aldığı yazının birebir aynı çıkması gündem oldu. Bu gelişme son..
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecine karşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından hortlatılan ve faili meçhullerle anıl..
Ukrayna'dan bir ilk!
Dünya

Ukrayna'dan bir ilk!

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23