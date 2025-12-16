Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor

Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü YPG/ SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine entegre olmaması halinde Suriye, kapsamlı bir operasyon planlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, "Suriye'de ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

10 Mart 2025 tarihinde Suriye'de Şam merkezli geçici yönetimi ile PKK’nın Suriye yapılanması Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan sekiz maddelik 10 Mart Mutabakatı'na uyulması için tanınan süre daralıyor. Mutabakatın yıl sonuna kadar uygulanması öngörülmüştü.

TÜRKİYE'NİN MESAJI NET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki durumla ilgili "10 Mart mutabakatının altında imzası olanlar tarafından ahde vefa ilkesi gereğince hayata geçirilmesi önemli bir düğümü çözecektir'' demişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG/SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istediğini de göstermektedir. Terörsüz Türkiye hedefimizin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunludur. Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

80 BİN ASKER SEVK EDİLECEK

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolması ile birlikte büyük çaplı operasyonun startını vermeye hazırlanıyor. SDG’ye karşı önce 7 tümen ve 80 bin askerin sevk edileceği, bu sayının gelişmelere paralel artacağı, ordu envanterindeki ağır silahlara insansız hava araçları (İHA), helikopter ve savaş jetlerinin de eşlik edeceği belirtiliyor.