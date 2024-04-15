  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye en çok gelen artık Araplar değil! O ülkeden kış, soğuk demeden akın akın gelmeye başladılar

İran saldırısında şok “Türkiye” detayı! “Bunun şakaya gelir tarafı yok”

CHP’nin yine özündeki 'İngiliz mandalığı' tuttu! İngilizce’ye var Arapça’ya yok!

Ahmet Hakan’dan, o namussuzlara “Bayraktar” kapağı! Artık sittin sene kendilerine gelemezler

Evlilik oranları belli oldu! Dikkat tehlike geçmiş değil! Batı ahlaksızlığı Türkiye’ye diş geçiremedi

Katarlılardan beklenmedik Türkiye kararı! Engellemek için son hamleyi yapacaklar

AK Parti’ye yakın isimden, AK Partili eski vekilin o paylaşımına ağır tepki: Tam bir politik denyoluk örneği

Sırbistan Rafale alımına göz kırpıyor! Rusya?

Ahmet Hakan’dan olay “AK Parti” yazısı! Yaptığı öneri, bomba etkisi oluşturdu

iran’ın 300 SiHA ve füzesi israil’e ulaşamadı! Tam bir fiyasko
Medya Gazze mitingine katılanlara hakaretler yağdırmıştı! Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi
Medya

Gazze mitingine katılanlara hakaretler yağdırmıştı! Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:37:00 - 2024-04-15 16:38:23

2023 yılı Aralık ayında Gazzeli mazlumlar için mitinge katılanlara hakaretler yağdıran Fatih Altaylı, bugünkü Youtube yayınında İsrail'i öve öve bitiremedi.

Altaylı, uluslararası kamuoyunun tepkilerine kulak tıkayıp BM ve Adalet Divanı tarafından yapılan "acil ateşkes" çağrısına aldırış etmeyerek Filistin'de katliamı sürdüren siyonist İsrail için, "Bir demokrasi ülkesi" dedi.

Fatih Altaylı siyonist dostlarına ilişkin şunları söyledi:

"İsrail bir demokrasi ülkesi. Hukukun egemen olduğu bir ülke. İsrail halkını küçümseme. İsrail halkı önemli bir halktır. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. İsrail hukukun egemen olduğu ve İsrail halkının da önemli bir kısmının aydın olduğu bir ülke."

Fatih Altaylı'dan Kuran'a hakaret! 'Zart zurt ayetiyle...'
Fatih Altaylı'dan Kuran'a hakaret! 'Zart zurt ayetiyle...'

Gündem

Fatih Altaylı'dan Kuran'a hakaret! 'Zart zurt ayetiyle...'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!
Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!

Medya

Fatih Altaylı, Allah'ın selamına gereksiz dedi! Canı sıkıldıkça İslami Değerlere saldırıyor!

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket
Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Gündem

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!
Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

Sosyal Medya

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23