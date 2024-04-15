Gazze mitingine katılanlara hakaretler yağdırmıştı! Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi

Altaylı, uluslararası kamuoyunun tepkilerine kulak tıkayıp BM ve Adalet Divanı tarafından yapılan "acil ateşkes" çağrısına aldırış etmeyerek Filistin'de katliamı sürdüren siyonist İsrail için, "Bir demokrasi ülkesi" dedi.

Fatih Altaylı siyonist dostlarına ilişkin şunları söyledi:

"İsrail bir demokrasi ülkesi. Hukukun egemen olduğu bir ülke. İsrail halkını küçümseme. İsrail halkı önemli bir halktır. Unutma ki bu ülke kendi cumhurbaşkanını hapse attı. İsrail hukukun egemen olduğu ve İsrail halkının da önemli bir kısmının aydın olduğu bir ülke."