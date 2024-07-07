Gazze için yeni gelişme! Hamas, terör devleti İsrail’den cevap bekliyor
İki Hamas yetkilisi, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına dair son teklifine dair İsrail’den cevap beklediklerini duyurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 275 gündür devam ederken, İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes müzakereleri sürüyor. Adı açıklanmayan iki Hamas yetkilisi, Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına dair son teklifine dair İsrail’den cevap beklediklerini açıkladı. Yetkililer, "Cevabımızı arabuluculara ilettik ve işgalin cevabını bekliyoruz" dedi.
Ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan yetkililer, İsrail'in Katarlılarla görüştüğünü belirterek, "Onlarla Hamas'ın cevabını görüştüler ve İsrail'in cevabını birkaç gün içinde vereceklerine söz verdiler" dedi.
Kaynak: İHA
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