Gazze için kermes düzenlendiler

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kermesin açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ekim 2023'ten beri İsrail'in Filistin'de orantısız güç, şiddet ve soykırım uyguladığını söyledi.

Filistin halkına dualar, ayni ve nakdi yardımlarla destek olmaya çalıştıklarını belirten Aslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası diplomasisi, elhamdülillah bu zulme noktalı virgül de olsa geçici bir ara koydu. İnşallah milletin ve ümmetin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi hakkaniyetli çözümle Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz, kendi devletleri içerisinde huzura kavuşurlar." diye konuştu.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden de Düzce Belediyesinin geçen ay Gazze'yi "kardeş şehir" ilan ettiğini hatırlatarak, "Burada yaptığımız her alışveriş, etkinlik, kardeş şehrimiz Gazze'ye inşallah ilaç, mama, besin olarak gidecek." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Osman Aydın, İsrail ablukası nedeniyle insani krizin sürdüğü Gazze ve Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için dua etti."

Vali Aslan ve il protokolü, daha sonra stantları gezdi. Çocuklarla Gazze temalı boyama etkinliklerinin de yapıldığı kermes 2 gün sürecek.

Kermeste yer alan ürünlerin satışından elde edilecek gelir, Gazze'deki mazlumların ihtiyaçları için kullanılacak.

Kermesin açılışına, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal ve İHH Düzce Şube Başkanı Onur Okşit'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.