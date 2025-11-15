  • İSTANBUL
Son Haberler

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Beşiktaş Başkanı Adalı, Rava Silva'ya rest çekti! "Ya oyna ya da bonservisini getir"

Şehit cenazesinde ön saf çabası! İP’li Turhan Çömez’den ikinci ‘Kürkçü Aylin’ vakası

Zeno’nun paradoksu gerçekte ne anlatıyor? Ahmet Can yazdı

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Filistin’den 9 ülkeye Gazze teşekkürü

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...
Dünya Gazze Belediyesi'nden hem duygulandıran hem gururlandıran hamle
Dünya

Gazze Belediyesi'nden hem duygulandıran hem gururlandıran hamle

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Gazze Belediyesi'nden hem duygulandıran hem gururlandıran hamle

Gazze Belediyesi, terör devleti İsrail'in yerle bir ettiği şehrin inşası için "Yeniden İnşa Edeceğiz" sloganıyla sembolik bir kampanya başlattı. Belediyenin kampanyası hem duygulandırdı hem gururlandırdı.

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen ve “Yeniden İnşa Edeceğiz” sloganı taşıyan kampanya, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Ticaret Odası ve çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan çok sayıda girişimcinin katılımıyla başlatıldı.

Gazze şehrinin merkezindeki Seraya kavşağından başlayan kampanya kapsamında ana caddelerde temizlik çalışmaları yürütülerek moloz ile atıklar temizlendi, ayrıca İsrail'in büyük yıkımlara yol açtığı bölgelere canlılık getirmek için sokaklara ağaçlar dikildi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazze'nin kalbinden, şehrin atan kalbinden, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla 'Yeniden İnşa Edeceğiz' kampanyası başlatıldı." dedi.

Bu kampanyanın güçlü bir iradeyle başlatıldığını kaydeden Serrac, Gazze halkının kentte geri döndüğünü, burada kalacağını, gitmeyeceğini ve şehri eskisinden daha güzel hale getirmek için çabaladığını dile getirdi.

 

Bu kampanyanın sembolik olduğunu, ancak her düzeyde büyük anlamlar taşıdığını vurgulayan Serrac, "Filistinliler umudunu kaybetmedi ve İsrail saldırılarının iki yıl boyunca kentte tahrip ettiği altyapı, binalar, fabrikalar, okullar, kiliseler ve camiler dahil olmak üzere tüm bu yerlerin yeniden inşası için çaba sarf edecekler." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, saldırılar sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 90'ınını yok etti ve yaklaşık 70 milyar dolarlık hasara yol açmasının yanı sıra İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle çoğu hizmet kurumu çöktü ve faaliyetlerini durdurdu.

1
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Dünya

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı 'düşmanca ve kavgacı' bir tavır takınd..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
