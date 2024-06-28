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Dünya Gazprom: 2027'de Çin'in en büyük doğalgaz sevkiyatçısı olacağız! Projesine hazırlanıyor
Dünya

Gazprom: 2027'de Çin'in en büyük doğalgaz sevkiyatçısı olacağız! Projesine hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 19:58:00 - 2024-06-28 20:18:24
Gazprom: 2027'de Çin'in en büyük doğalgaz sevkiyatçısı olacağız! Projesine hazırlanıyor

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, 2027’de Çin’e yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli Uzak Doğu rotasından doğal gaz sevkiyatına başlayacaklarını açıkladı. Miller, "Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak" dedi. Hazırlıklarına başladı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de doğal gaz talebindeki artışın devam edeceğini belirtti.

Gazprom’un Çin’e doğal gaz sevkiyatının Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden "sistematik bir şekilde" arttığına işaret eden Miller, “Gelecek yıl hat tam kapasiteye ulaştığında yıllık 38 milyar metreküp sevk edilecek. Bu yılın başından bu yana Çinli tüketicilere günlük rekor düzeyde gaz sevkiyatı yaptık.” ifadelerini kullandı.

Miller, 2027’de de yıllık 10 milyar metreküp gaz kapasitesiyle Uzak Doğu rotasının devreye gireceğini belirterek "Sibirya'nın Gücü ve Uzak Doğu hatları tam kapasiteye ulaştığında Rusya, Çin'in en büyük gaz tedarikçisi olacak.” dedi.

Özbekistan’a ilk doğal gaz sevkiyatına geçen yıl başladık

Orta Asya ülkelerinde de enerji talebinin artacağına işaret eden Miller, “Ortak hedefimiz, doğal gaz taşıma kapasitesini büyütmek ve Orta Asya'daki tüketicilere güvenilir, uzun vadeli gaz tedariki sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Miller, Orta Asya-Merkez Hattı üzerinden Özbekistan’a ilk doğal gaz sevkiyatına geçen yıl başladıklarını kaydetti.
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Gazprom, 1999'dan bu yana ilk defa geçen yılı zararla kapatırken şirket Avrupa'da yaşadığı pazar kaybını karşılamak için ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

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