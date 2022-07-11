Gazprom Avrupa'yı parmağında oynatıyor: Bir kesinti daha!

İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Gazprom, ENI'ye önceki günlerde yaptığı ortalama 32 milyon metreküp yerine bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp/gün gaz tedariki edeceğini duyurdu. ENI, gaz akışına ilişkin yeni ve önemli değişiklik olması halinde daha fazla bilgi sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gazprom, 15 Haziran'da ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da ENI'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece yüzde 50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti. (İLKHA)