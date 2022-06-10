Gazlı araç sahiplerine kötü haber
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzinin ardından LPG'ye de bu gece yarısı zam geliyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzinin ardından LPG'ye de bu gece yarısı zam geliyor.
LPG'ye 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 54 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz (LPG), İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.