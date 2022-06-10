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Gündem Gazlı araç sahiplerine kötü haber
Gündem

Gazlı araç sahiplerine kötü haber

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzinin ardından LPG'ye de bu gece yarısı zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:19:00 -
Gazlı araç sahiplerine kötü haber

 

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzinin ardından LPG'ye de bu gece yarısı zam geliyor. 

LPG'ye 11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 54 kuruş zam bekleniyor. 

Otogaz (LPG), İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

 

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Yorumlar

Serkan

He he tek sebep savaş sonrası dalgalanma...

Karamanlı

Adalet yok diyenler, bakın adalet nasıl işliyor. Benzinde kullansan mazotta kullansan , herkesi eşit denk getiriyorlar. Adaletten taviz yok.
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