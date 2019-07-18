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Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi

- Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlığı yapacağız"

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, kulüp tarihinde ilk kez katılım başarısı gösterecekleri Spor Toto Süper Lig'e Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Süper Lig'de mücadele edecek olan tüm rakiplere kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon dileyen Konukoğlu, "Kazanan fair-play, dostluk, kardeşlik ve Türk futbolu olsun. Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:11
  1. Adil Sani Konukoğlu
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  5. Spor Toto Süper Lig

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