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Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’te, 2019-2020 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’te, 2019-2020 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin klasik çubuklu formasının ise önümüzdeki günlerde taraftarın beğenisine sunulacağı açıklandı.


Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep’in beyaz, kırmızı ve mavi renklerden oluşan formaları kulübün resmi sosyal medya hesabından tanıtıldı.


Kırmızı-siyahlıların formaları, ’Yeni formamızla, yeni heyecanlara, yeni zaferlere’ etiketiyle paylaşılırken, önümüzdeki günlerde de klasik çubuklu formanın tanıtılacağı müjdesi verildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
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