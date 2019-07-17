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Gazişehir Gaziantep’in ilk hafta rakibi Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstürü çekilirken ligin yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’in de fikstürü belli oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:55
Gazişehir Gaziantep’in ilk hafta rakibi Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstürü çekilirken ligin yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep’in de fikstürü belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekip ligin ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Süper Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan fikstür çekimine Süper Lig’de yer alan 18 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimine göre tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep ilk hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasındaki ilk karşılaşmayı ise ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile yapacak. Gazişehir Gaziantep ligin son şampiyonu Galatasaray ile 11. haftada kendi sahasında, Beşiktaş ile 4. haftada kendi sahasında ve Trabzonspor ile de 8. haftada deplasmanda oynayacak.



Sezon 16 Ağustos’ta açılıyor


16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.


Yapılan fikstür çekimine göre ilk hafta müsabakaları şu şekilde gerçekleşti:


Kasımpaşa - Trabzonspor


Sivasspor - Beşiktaş


Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep


Denizlispor - Galatasaray


Gençlerbirliği - Rizespor


Göztepe - Antalyaspor


Kayserispor - Alanyaspor


Konyaspor - Ankaragücü


Yeni Malatyaspor - Başakşehir

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:55
  1. doğa

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